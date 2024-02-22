Всемирная продовольственная программа, агентство ООН, приостановила поставки гуманитарной помощи в Газу на фоне «полного хаоса и насилия». Ситуация в секторе находится «на грани краха», поскольку продовольственные запасы в эксклаве истощаются, а усилия по доставке помощи сорваны, говорится в заявлении организации.
По ее данным, столкновения и атака на конвои на севере Газы помешали гуманитарным усилиям по предотвращению голода в некоторых районах разрушенной территории. Попытки агентства ООН доставить 10 конвоев помощи за последнюю неделю провалились из-за израильских обстрелов и «краха гражданского порядка» на севере сектора.
Это усиливает опасения по поводу голода на севере эксклава, который с конца октября был почти полностью отрезан от помощи — израильские военные запретили палестинцам возвращаться на север, отрезав все каналы сообщения между частями Газы.
Продовольственная программа ООН заявила, что решение приостановить поставки «было не из легких», поскольку агентство понимает, что тысячи людей находятся на грани голодной смерти. На этой неделе организация попыталась возобновить поставки помощи, но сообщила, что 18 и 19 февраля колонны с помощью подверглись обстрелам.
Программа ООН заявила, что члены ее команды «стали свидетелями беспрецедентного уровня отчаяния» на севере Газы.
Кроме того, израильские протестующие заблокировали ввоз помощи в сектор, мотивируя это тем, что жители Газы не должны получать продовольствие, пока ХАМАС не согласится освободить заложников.