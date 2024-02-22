Всемирная продовольственная программа, агентство ООН, приостановила поставки гуманитарной помощи в Газу на фоне «полного хаоса и насилия». Ситуация в секторе находится «‎на грани краха»‎, поскольку продовольственные запасы в эксклаве истощаются, а усилия по доставке помощи сорваны, говорится в заявлении организации.

По ее данным, столкновения и атака на конвои на севере Газы помешали гуманитарным усилиям по предотвращению голода в некоторых районах разрушенной территории. Попытки агентства ООН доставить 10 конвоев помощи за последнюю неделю провалились из-за израильских обстрелов и «краха гражданского порядка» на севере сектора.

Это усиливает опасения по поводу голода на севере эксклава, который с конца октября был почти полностью отрезан от помощи — израильские военные запретили палестинцам возвращаться на север, отрезав все каналы сообщения между частями Газы.

Продовольственная программа ООН заявила, что решение приостановить поставки «‎было не из легких», поскольку агентство понимает, что тысячи людей находятся на грани голодной смерти. На этой неделе организация попыталась возобновить поставки помощи, но сообщила, что 18 и 19 февраля колонны с помощью подверглись обстрелам.

Программа ООН заявила, что члены ее команды «стали свидетелями беспрецедентного уровня отчаяния» на севере Газы.

Кроме того, израильские протестующие заблокировали ввоз помощи в сектор, мотивируя это тем, что жители Газы не должны получать продовольствие, пока ХАМАС не согласится освободить заложников.