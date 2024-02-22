Грузия движется в правильном направлении к членству в НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в штаб-квартире блока в Брюсселе.

Глава НАТО отметил прогресс страны в различных областях, включая управление кризисами, кибербезопасность, военный инжиниринг и безопасные коммуникации. Однако стране необходимо продолжать внутренние реформы, подчеркнул Столтенберг.

«‎‎В ходе встречи мы обсудили партнерство НАТО и Грузии и способы его углубления. Я приветствую прогресс, достигнутый в таких областях, как антикризисное управление, кибербезопасность, военно-инженерное дело, безопасная связь», — уточнил политик.

Генсек поздравил Тбилиси со статусом кандидата на вступление в ЕС, который страна получила в декабре 2023 года.

«‎‎Теперь важно продолжить проведение внутренних реформ и придерживаться демократических ценностей. Мы хотим видеть, как Грузия движется в правильном направлении: к демократии, процветанию и членству в евроатлантической семье. НАТО будет продолжать вас поддерживать, пока вы работаете над реализацией этих устремлений», — добавил Столтенберг.

Премьер Кобахидзе заявил, что для Грузии важно продолжать усилия на пути к евроатлантической интеграции и подтвердил приверженность его страны к партнерству с НАТО.

Столтенберг пообещал, что альянс будет продолжать «стоять на вашей (Грузии) стороне, пока вы работаете над реализацией этих стремлений‎»‎.

Еще в 1992 году Грузия вступила в Совет евроатлантического партнерства, а позже начала подготовку к вступлению в альянс. В 2008 году после саммите альянса в Бухаресте была создана комиссия НАТО-Грузия, которая начала рассматривать грузинскую заявку на вступление в блок.

Главная проблема в отношениях альянса в Тбилиси — присутствие и фактическая оккупация силами РФ 20% грузинской территории в Абхазии и Самачабло (Южной Осетии). Москва считает эти образования независимыми, в Грузии отвергают эту идею, подчеркивая, что это грузинские земли.