Анализ данных по экспорту провела британская телекомпания Sky News.

Телеканал отмечает, что экспортируемые товары, включая оборудование для дронов, оптические материалы и тяжелую технику, отправляются в страны Кавказа и Центральной Азии, такие как Кыргызстан, Армения и Узбекистан, откуда, по всей видимости, попадают в Россию.

Несмотря на значительное снижение объема товаров, направляемых в Россию после введения торговых санкций в связи с войной в Украине, огромное количество британских товаров «двойного назначения» все еще поступает в Москву.

По мнению Sky News, этот анализ подчеркивает значимость участия Британии в неофициальной экономике, которая обеспечивает российскую армию запчастями и военным оборудованием для использования в Украине.

Согласно официальным данным, объем британских товаров, поступающих в Россию, сократился на 74% с момента введения санкций. Большая часть экспорта в Россию сейчас приходится на продукты питания, медицинские и другие гуманитарные товары.

Поставки тяжелой техники, электрооборудования и автомобилей практически прекратились.

Результаты расследования показывают, что, хотя экспорт в Россию снизился, объемы экспорта в другие бывшие советские республики, от Узбекистана до Грузии, достигли рекордно высоких уровней.

Экспорт из Великобритании в Кыргызстан увеличился на более чем 1100%, преимущественно за счет поставок тяжелой техники и транспортных средств, которые больше не могут быть отправлены прямо в Россию.

Согласно расследованию издания «Верстка», зарегистрированная в Казахстане компания «КБР-технологии» участвовала в схеме поставок оборудования для производства боевых беспилотников в Россию. Она помогала доставлять санкционные товары в Россию через Беларусь.

По данным СМИ, «КБР-технологии» имеет связи с немецкой компанией BMA Spedition, которая специализируется на поставках оборудования из Европы в Россию, предназначенного для нужд военной промышленности.