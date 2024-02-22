ТУРЦИЯ
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«Суд над Израилем избавит человечество от позора»
Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш на Азиатской парламентской ассамблее в Баку заявил, что судебный процесс в Гааге поможет человечеству избежать позора военных преступлений
«Суд над Израилем избавит человечество от позора»
Нуман Куртулмуш / Фото: АЗЕРТАДЖ / Others
22 февраля 2024 г.

Председатель Великого национального собрания Турции (парламент) Нуман Куртулмуш выступил на 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку. Председатель парламента выразил мнение, что начало судебного процесса в Международном уголовном суде в Гааге над Израилем позволит человечеству в какой-то степени избавиться от позора.

Куртулмуш подчеркнул, что «человечество требует остановить это чудовище [Израиль – ред.]» и выразил необходимость сосредоточить все возможности для предотвращения преступлений против человечества в Газе.

Спикер парламента также подчеркнул необходимость создания условий для развития Азии, указывая на важную роль АПА в этом процессе. «С Азербайджаном в качестве председателя АПА мы ожидаем усиления связей между азиатскими странами. Мы обеспечим ему полную поддержку», — заявил Нуман Куртулмуш.

Сессия, ориентированная на укрепление регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии, собрала парламентские делегации из почти 40 стран, включая спикеров парламентов около десяти стран. Повестка дня организации охватывает выборы Бюро, передачу председательства Азербайджану, отчет председателя Исполнительного совета, утверждение вице-президентов и представление статуса наблюдателя в АПА и другие вопросы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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