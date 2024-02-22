Иран обвинил Израиль в акте саботажа на газопроводе из западной провинции Чехармехаль и Бахтиария. 1270 км газопровод начинается в Ассалуйе, центре газового месторождения Южного Парса, и следует через всю территорию Ирана к портам на Каспийском море.
14 февраля газопровод был взорван сразу в нескольких местах. Министр нефти Ирана Джавад Оджи обвинил в подрыве магистрали Израиль, сообщает госагентство IRNA.
«Взрыв газопровода был замыслом Израиля. Противник хотел нарушить работу газоснабжения в провинциях и поставить под угрозу распределение газа для людей», — подчеркнул политик. Министр сравнил атаку с серией таинственных и непризнанных нападений на газопроводы в 2011 году и пообещал, что нападения не останутся без ответа.
Израиль отвергает свою причастность к атаке, страна вообще редко признает свои нападения за рубежом. В декабре хакерская группа, которую Иран обвиняет в связях с Израилем, осуществила кибератаку, в результате которой были повреждены до 70% иранских автозаправочных станций.
Израиль совершал атаки на иранские объекты и в прошлом, в основном нацеливаясь на его ядерную программу. На прошлой неделе глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил, что Иран «не полностью прозрачен» в отношении своей атомной программы и обогащает уран до 60% уровня. По оценке Гросси, это практически боевой уровень.
Источники The New York Times (NYT) сообщили, что Израиль на прошлой неделе также устроил взрыв на химическом заводе на окраине Тегерана, который потряс окрестности и поднял в воздух клубы дыма и огня. Местные чиновники заявили, что взрыв на заводе, произошедший 15 февраля, был вызван аварией в топливном отсеке.
Иран поддерживает и вооружает сеть прокси-ополченцев, которые активно воюют с Израилем и США в регионе. Эти ополчения включают хуситов в Йемене, «Хезболлу» в Ливане и зонтичную сеть «Исламского сопротивления» в Ираке и Сирии.