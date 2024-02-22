Египет заключил предварительную сделку с Израилем, позволяющую палестинской полиции вернуться к работе на служебных машинах для охраны конвоев с гуманитарными грузами. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, Каир также работает над тем, чтобы допустить больше гуманитарной помощи в сектор. Стороны обсуждают открытие больших точек доставки помощи в эксклаве, особенно на севере, чтобы создать «пространства безопасности».

Решение Египта вмешаться и договориться о восстановлении полицейской службы в Газе связано с атаками на гуманитарные конвои Всемирной продовольственный программы ООН. 21 февраля агентство заявило, что приостанавливает поставки продовольствия на север Газы из-за нападений на грузовики с продуктами и израильских обстрелов фур.

ООН рассчитывает, что лидеры местных сообществ будут сопровождать конвои, чтобы помочь им добраться до конечного пункта назначения и участвовать в справедливом распределении помощи.

Египту удалось договориться с израильскими властями, чтобы разрешить палестинской полиции сопровождать грузовики. Однако полицейским не разрешат носить профессиональную униформу — на этом настаивают израильские чиновники.

По данным Минздрава Газы, полиция в Газе опасалась возобновлять операции по сопровождению конвоев после авиаудара Израиля 6 февраля по полицейским, в результате которого погибли 6 представителей закона. Очевидцы рассказали FT, что израильские военные самолеты атаковали офицеров, которые охраняли дорогу для грузовика с мукой в Хирбат-эль-Адас в Рафахе на юге Газы.

Представитель ООН заявил, что были «случаи, когда израильские удары и огонь военно-морских сил поражали конвои с гуманитарной помощью и сотрудников службы безопасности, сопровождавших гуманитарные миссии в Рафахе».