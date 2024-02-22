Подавляющее большинство избирателей в США считают, что президент Джо Байден слишком стар, чтобы быть переизбранным, следует из результатов опроса Университета Куиннипиак от 21 февраля.

Демократ Байден по-прежнему имеет преимущество перед его главным соперником от республиканцев, экс-президентом Дональдом Трампом. Однако 67% опрошенных американцев считают, что 81-летний действующий глава Белого дома слишком стар, чтобы эффективно управлять еще один срок.

В отношении 77-летнего Трампа так считает только 57% опрошенных.

Уровень доверия здоровью Байдена остается невысоким: только 35% респондентов считают, что у политика есть необходимая физическая подготовка для занятия должности президента, в то время как у Трампа этот показатель почти в два раза выше — 62%. Только 34% чувствуют уверенность в умственных способностях Байдена, по сравнению с 48% у Трампа.

Рейтинг одобрения Байдена среди респондентов составил всего 40%, причем самая высокая доля неодобрения приходится на группу от 18 до 34 лет.

Данные повторяют результаты недавних опросов от ABC News/IPSOS, где 86% респондентов ответили, что возраст Байдена может помешать ему занимать кресло президента еще один срок.

Вопрос возраста стал актуальной темой на выборах 2024 года, особенно после доклада спецпрокурора, который подверг сомнению умственные способности Байдена, в частности, его память. В начале февраля политик резко ответил журналистам и критикам, отметив, что помнит всё и не сомневается в своих способностях и возможности баллотироваться на второй срок. Однако спустя всего несколько минут Байден перепутал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Это еще сильнее заставило американцев сомневаться в умственных способностях президента.