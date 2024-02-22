ПОЛИТИКА
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Столтенберг поддержал удары Украины по России
Генсек НАТО утверждает, что Украина имеет право на самооборону, включая удары по российским целям с использованием западных истребителей F-16. Первые F-16 ожидаются в Украине летом 2024 года
Столтенберг поддержал удары Украины по России
F-16 / Фото: Reuters / Others
22 февраля 2024 г.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью, что Украина как защищающаяся сторона должна иметь право наносить удары по территории РФ, в том числе с помощью западных истребителей F-16.

На вопрос о времени развертывания F-16 Столтенберг отметил важность качественной подготовки пилотов и технического персонала, при этом добавив, что «чем быстрее, тем лучше». Об этом генсек заявил в интервью Radio Free Europe Radio Liberty.

Он подчеркнул, что право на самооборону по международному праву включает удары по легитимным военным целям за пределами Украины. «Это международное право», — сказал Столтенберг.

Ранее Пентагон сообщил, что первые украинские пилоты завершат обучение на F-16 до лета, а Нидерланды и Дания готовятся передать Украине истребители.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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