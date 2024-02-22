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Байден оскорбил Путина. Кремль ощетинился
Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «безумным сукиным сыном». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков быстро отреагировал на это
Байден оскорбил Путина. Кремль ощетинился
Джо Байден и Владимир Путин / Photo: AP
22 февраля 2024 г.

В Сан-Франциско в среду вечером прошло предвыборное мероприятие, на котором выступил американский лидер.

«У нас есть такие безумные сукины сыны, как Путин и другие, и нам нужно всегда беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальная угроза для человечества — это климат», — заявил Байден.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не оставил это высказывание без ответа.

«Подобные хамские заявления из уст главы государства вряд ли способны каким-либо образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это является огромным позором для самой страны, для США. Если президент страны использует такую лексику — это стыдно должно быть», — прокомментировал заявление президента США Песков.

В последние несколько лет Байден неоднократно высказывался в адрес президента России в оскорбительном ключе.

Например, в марте 2021 года он согласился с утверждением о том, что Путин является серийным убийцей. Российский президент пожелал своему американскому коллеге «крепкого здоровья», а также отметил, что «оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало».

В недавнем прошлом Песков отмечал, что Байден своими оскорбительными заявлениями сузил возможность налаживания отношений между Вашингтоном и Москвой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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