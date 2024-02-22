Кроме того, суд также обязал Алвеса выплатить компенсацию в размере 150 тыс. евро потерпевшей. Прокурор требовал девяти лет заключения для футболиста.

Суд признал, что потерпевшая женщина не давала согласия на интимные отношения. Факт насилия подтвердили и другие доказательства.

В начале процесса Алвес отрицал обвинения, но позже признал, что сексуальные отношения были, но по взаимному согласию.

Алвеса задержали после заявления 23-летней женщины в январе 2023 года, и с тех пор он находился под арестом. По данным газеты El Periódico de Catalunya, женщина утверждала, что 30 декабря 2022 года футболист приставал к ней в VIP-зоне ночного клуба в Барселоне. Она также утверждала, что Алвес вывел ее в ванную комнату, где совершил насилие.

В свете уголовного преследования жена Алвеса Жоана Санс подала на развод, поверив потерпевшей.

Дани Алвес — один из самых известных бразильских футболистов. Он провел большую часть своей карьеры в составе «Барселоны». Кроме того, Алвес выступал за «Севилью», «Ювентус» и ПСЖ. В сезонах 2022-2023 годов Алвес играл за «УНАМ Пумас» из Мексики, но клуб разорвал с ним контракт после его ареста.