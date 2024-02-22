«После двух лет полномасштабной войны в Украине, на фоне масштабных разрушений и ракетных атак по всей стране, будущее миллионов людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, по-прежнему окутано неопределенностью», — заявил директор УВКБ по Европе Филипп Леклерк.

Леклерк рассказал журналистам в Женеве о первичных результатах исследования, которые показывают, что большинство опрошенных украинцев выразили желание вернуться домой в будущем. Однако он также отметил, что доля таких людей сокращается, поскольку все больше людей испытывают неопределенность из-за продолжающейся войны.

Исследование УВКБ основано на опросах, проведенных в январе-феврале текущего года с примерно 9900 украинскими беженцами и внутренне перемещенными лицами.

«Опрошенные перемещенные лица назвали отсутствие безопасности в Украине главным фактором, препятствующим их возвращению, а также упомянули другие проблемы, такие как отсутствие экономических возможностей и жилья», — подчеркнул Леклерк.

По словам представителя ООН, пока идет война, беженцы, внутренне перемещенные лица и жители прифронтовых территорий нуждаются в поддержке.

УВКБ призывает выделить 993,3 млн долларов, из которых 599 млн будут направлены на оказание помощи беженцам в странах, принимающих их. В настоящее время эти расходы, по словам Леклерка, финансируются лишь на 13%.

«Мы стали свидетелями массового проявления солидарности с Украиной и ее поддержки, и эта столь необходимая помощь не может прекратиться сейчас», — добавил он.