Министерство внутренних дел Турции объявило о задержании 10 подозреваемых, обвиняемых в передаче секретных данных разведывательным службам Франции и Китая. Среди задержанных — Ахмед Кати, выдававший себя за активиста и журналиста, который пытался установить связи с турецкими политическими партиями, распространяя при этом ложную информацию о ситуации в стране. Кати, занимавшийся сбором и передачей неопубликованных секретных данных, ложной информации о сирийских беженцах и турецкой миграционной политике, был арестован в Стамбуле вместе с двумя соучастниками в результате совместной операции Национальной разведывательной организации Турции (MİT) и Стамбульского управления полиции. Предполагается, что Кати получил предложение от Главного управления внешней разведки Франции заниматься шпионажем в обмен на убежище. В операции, проведенной против лиц, передававших информацию китайской разведке, были арестованы 7 человек. В ходе операции были изъяты значительные суммы в различных валютах, цифровые устройства, незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержанные обвиняются в сборе данных об уйгурской диаспоре в Турции и передаче их китайским разведывательным службам.