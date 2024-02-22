ПОЛИТИКА
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Польские фермеры заблокировали движение 10 тыс фур на границе Украины и Польши
Президент Украины Владимир Зеленский предложил руководству Польши встретиться на границе и обсудить вопрос с блокировкой движения. Польские фермеры перекрыли границу двух стран и не дали проехать почти 10 тыс. грузовиков. Аграрии недовольны импортом дешевой украинской продукции #trtнарусском #фермеры #польша #украина #протест #граница #сельскоехозяйство #trtrussian
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22 февраля 2024 г.
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