На встрече с руководством Татарстана президент РФ Владимир Путин обратил внимание на снижение рождаемости в России и Татарстане.

«Судя по всему, этот процесс не связан ни с религиозной принадлежностью людей, ни с географией», — сказал Путин на открытии перинатального центра казанской больницы № 7.

Глава РФ указал на «множество факторов», связанных «с образом жизни и уровнем благосостояния». «По мере роста благосостояния, доходов возникают другие ценностные установки — образование, пост-образование, получение каких-то дополнительных знаний. Потом все рождение ребенка откладывается, откладывается — и Татарстан не исключение», — добавил российский лидер.

«Это не связано с особыми событиями в мире, в нашей стране, — уточнил Путин. — 2019 год — стабильное все было развитие такое. Правда, там потом пандемия, конечно».

В ответ на заявление Минниханова о мужской силе и работе по сокращению числа абортов Путин подчеркнул важность информационных программ: «Дело даже не в мужчинах. <...> Нужно сопровождать с определенными информационными программами весь этот процесс».

Рождаемость в России снижается уже несколько лет, и маловероятно, что ситуация изменится в ближайшее время. Согласно Росстату, падение рождаемости фиксируется с 2015 года. В августе прошлого года президент России признал, что ситуация с рождаемостью в стране «по-прежнему остается сложной».