На слушаниях Международного суда ООН по вопросу оккупации Израилем палестинских территорий Китай заявил, что «палестинцам не должно быть отказано» в правосудии.

«Пятьдесят семь лет минуло с начала оккупации Израилем <...> палестинских территорий. Незаконный характер оккупации и суверенитета над оккупированными территориями остается неизменным», — заявил советник по правовым вопросам МИД Китая Ма Синьминь. «Правосудие долго откладывалось, но в нем нельзя отказывать», — указал представитель МИД КНР.

Ирландия, Япония и Иордания также представили свои аргументы. Ирландия заявила о серьезных нарушениях Израилем международного права, в то время как Япония выразила мнение о том, что решение о создании двух государств остается единственным жизнеспособным путем решения конфликта.

Иордания, считающая себя гарантом религиозных прав мусульман и христиан в Иерусалиме, подчеркнула важность окончания оккупации для реализации права палестинцев на самоопределение.

Стоит отметить, что в Международном Суде ООН в Гааге начались слушания, посвященные оценке правовых аспектов действий Израиля на оккупированной палестинской территории. В этих слушаниях принимают участие представители свыше 50 стран мира. Они стартовали 19 февраля и продлятся до 26 февраля.

Основанием для проведения слушаний послужил запрос Генеральной Ассамблеи ООН, выраженный в резолюции 77/247 от 30 декабря 2022 года. В документе отражена обеспокоенность международного сообщества по поводу длительных и масштабных нарушений Израилем прав палестинцев, в том числе их права на самоопределение.

Тем временем смертоносное вторжение Израиля в сектор Газа продолжается уже 139 дней. Согласно последним данным, число жертв израильской агрессии в Газе достигло 29 410 человек, еще 69 465 получили ранения.