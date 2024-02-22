ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Визит делегации США на Тайвань разозлил Пекин
Американские законодатели встречаются с лидерами острова, включая президента Цай Инвэнь. Китай решительно осудил визит, посчитав его «вмешательством» во внутренние дела страны
Визит делегации США на Тайвань разозлил Пекин
Майк Галлахер на групповом снимке в Тайбэе / Фото: Reuters / Others
22 февраля 2024 г.

Делегация законодателей США, возглавляемая председателем комитета Палаты представителей по Китаю Майком Галлахером, прибыла на Тайвань.

В рамках визита, намеченного на 22–24 февраля, американская делегация планирует переговоры с высшим руководством Тайваня, включая президента Цай Инвэнь и вице-президента Лая Циндэ, по вопросам американо-тайваньских отношений, обеспечения региональной безопасности и сотрудничества в сфере инвестиций.

«Сегодня мы прибыли как демократы и республиканцы, чтобы продемонстрировать двухпартийную поддержку этого партнерства, которое благодаря вашему руководству стало сильнее и незыблемее, чем когда-либо», — согласно Reuters, заявил Галлахер во время встречи.

Китай решительно осудил визит, расценив его как «вмешательство» в свои внутренние дела.

«Китай последовательно и решительно выступает против любых форм официального взаимодействия между Соединенными Штатами и властями Тайваня и решительно выступает против вмешательства Соединенных Штатов в дела Тайваня, вне зависимости от предлога», — выразила протест пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин.

Пекин рассматривает Тайвань как часть своей территории и выступает против любых формальных взаимодействий между властями острова и государствами, имеющими дипломатические отношения с Китаем.

МИД КНР неоднократно критиковал США за поддержку Тайваня и настаивал на соблюдении Вашингтоном принципа «одного Китая».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us