«По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами. Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше», — заявил премьер-министр Армении в прямом эфире для телеканала France 24.

Пашинян резко раскритиковал российские власти, обвинив их в попытке подстрекательства армянского населения к свержению власти несколько месяцев назад. По его словам, «эта пропаганда из Москвы против него не ослабевает».

Политик также выразил обеспокоенность по поводу похищения российскими военными мобилизованного Дмитрия Сетракова, который дезертировал и бежал в Армению, заявив, что такие действия на территории Армении недопустимы и могут иметь последствия.

«Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории», — подчеркнул премьер Армении и пригрозил «последствиями» в случае, «если требования Еревана останутся без ответа».

Премьер-министр также высказался по поводу сохранения российской военной базы в Армении, отметив, что это не является приоритетом для обсуждения в настоящее время.

В 2023 году Армения не принимала участие в нескольких мероприятиях ОДКБ, включая два учения и саммит организации, прошедший в Минске в ноябре. Эти действия «вызвали сожаление» в Кремле, который подчеркнул важность таких встреч для диалога и обмена мнениями.