Людмила Навальная утверждает, что ей было показано тело сына в среду, 21 февраля, но отказано в передаче его родственникам.

По словам Людмилы Навальной, в медицинском заключении, которое она видела, указано, что причиной смерти являются естественные причины.

Она также утверждает, что следователи требуют провести похороны втайне, без прощания. И даже угрожают ей, диктуя условия, где и как должен быть похоронен ее сын.

«При мне им приходят приказы — то ли из Кремля, то ли из центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привезти меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать — вот тут лежит ваш сын. Я на это не согласна», — заявила Навальная.

По словам матери Навального, она записала этот ролик, так как «они начали ей угрожать». Ей сказали, что, если она не согласится на тайные похороны сына, «они что-то сделают с его телом».

«Следователь Варапаев открыто мне сказал — время работает не на вас, труп разлагается», — сказала Людмила Навальная.

Соратник Навального Иван Жданов заявил, что родственникам предложили условия, выполнив которые, они смогут отвезти тело политика в Москву.

Среди этих условий было сопровождение сотрудниками СК на протяжении всего времени до окончания похорон, а также сохранение в тайне информации о месте и времени похорон до прибытия самолета с телом Навального в Москву.

«Тело хранится в Московской области или во Владимирской области. «Потому что мы боимся, что морг будут брать штурмом» — прямая цитата, они абсолютно ничего не скрывают», — пояснил позицию следователей Жданов.

Жданов также утверждает, что следователи настаивали на выборе Хованского кладбища, в то время как родственники Навального предпочли Троекуровское кладбище.