Израиль разрабатывает план по управлению Газой после окончания военного вторжения при помощи палестинцев, не связанных с движением ХАМАС. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника.

В так называемых «‎‎гуманитарных карманах» будут созданы местные муниципалитеты, административный контроль над которыми Израиль планирует передать палестинцам.

При этом издание отмечает: Израиль выступает против того, чтобы эти районы управлялись представителями Палестинской национальной администрации под управлением партии ФАТХ — так в Израиле называют власти оккупированного Западного берега. Тель-Авив готов рассмотреть возможность ограниченного сотрудничества с представителями ФАТХ.

По сообщению израильского 12 Channel, вооруженные силы Израиля предложили начать осуществление плана с создания палестинской администрации в городе Зейтун в Газе, что предполагает передачу управления районом представителям местной палестинской общины. Израильские военные будут обеспечивать периферийную защиту Зейтуна.

ХАМАС заявил, что план фактически будет означать повторную израильскую оккупацию сектора Газа и потому обречен на провал. Никто из палестинцев добровольно не станет сотрудничать с израильскими властями, поскольку это повлечет за собой обвинения в коллаборационизме, отметил неназванный представитель движения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил о намерении установить полный контроль над безопасностью на всех палестинских территориях после уничтожения ХАМАС. По его словам, Израиль намерен демилитаризировать территорию, изъяв у населения все оружие, кроме того, что требуется для поддержания правопорядка. Кроме того, израильские власти начнут менять школьную программу, чтобы «‎дерадикализировать»‎ палестинцев в Газе.

Вассель Абу Юсеф, высокопоставленный представитель Организации освобождения Палестины (ООП) также пренебрежительно отнесся к израильскому плану.

«Все попытки Израиля изменить географические и демографические особенности Газы не увенчаются успехом», — заявил чиновник.

США ранее призвали к «обновлению» Палестинской администрации для управления сектором Газа после войны. Однако Израиль отвергает любую палестинскую власть в эксклаве, настаивая, что он должен сохранить полный контроль над сектором.