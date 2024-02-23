Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в ближайшие дни Вашингтон введет «сотни и сотни‎»‎ новых санкций против России в ответ на смерть российского оппозиционного политика Алексея Навального.

«В ближайшие дни ограничения будут значительно усилены, мы и наши партнеры объявим о новых крупномасштабных пакетах санкций, направленных в том числе на удушение попыток России обойти ограничительные меры‎. У нас будет разрушительный пакет. Сотни, и сотни, и сотни санкций в ближайшие пару дней»‎, — подчеркнула политик.

Нуланд уточнила, «‎‎абсолютное большинство» американских санкций против РФ коснутся российской оборонной промышленности, чтобы «‎‎закрыть пробелы в санкционном режиме, которые ранее Россия обходила».

20 февраля президент США Джо Байден анонсировал крупный пакет санкций против России. Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что ограничения будут направлены против оборонной промышленности РФ и на то, чтобы закрыть все лазейки, позволяющие Москве торговать углеводородами.

Между тем, МВФ 22 февраля отметил: несмотря на санкции, российская экономика продолжает рост во многом за счет сверхдоходов от продажи нефти и газа, увеличившихся на фоне роста цен на сырье. Фонд улучшил прогноз роста экономики РФ и прогнозирует, что он составит 2,6%.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года заявил, что страна обладает большим запасом прочности и может выдержать любые санкции.

22 февраля санкционное давление против РФ усилила Великобритания, включив в «‎‎черные списки» руководителей крупнейших российских сырьевых компаний: УГМК, АЛРОСА и НОВАТЭКа. Кроме того, под меры Лондона попал газовый проект по добыче сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2».

Брюссель также объявил, что в ближайшие дни введет 13-й пакет санкций против России. Как сообщают еврочиновники, под новые меры попадут 193 российских чиновника и управленца.