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Нетаньяху представил план по Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил кабинету безопасности свою стратегию по управлению сектором Газа после войны. Подобный план впервые сформулирован и представлен ведомству
Нетаньяху представил план по Газе
Биньямин Нетаньяху / Photo: Reuters
23 февраля 2024 г.

Согласно израильским СМИ, Нетаньяху долгое время избегал обсуждения «послевоенного периода», опасаясь возможных разногласий в его коалиции. Некоторые из министров крайне правого крыла настаивали на постоянной оккупации сектора Газа.

В документе говорится о необходимости продолжения военных действий в секторе Газа «до достижения поставленных целей, включая уничтожение военного потенциала и инфраструктуры ХАМАС и «Исламского джихада», а также возвращение похищенных и предотвращение угрозы со стороны Газы на длительный срок».

В переходный период Израиль планирует сохранить оперативную свободу действий в секторе Газа «с целью предотвращения возобновления террора». Будет создана «зона безопасности» вдоль границы с Газой, а также «южный заслон» на границе с Египтом.

В документе также говорится, что гражданскими делами в секторе Газа будут управлять местные чиновники с административным опытом. Они «не должны быть связаны со странами или организациями, поддерживающими терроризм».

Израильские СМИ жалуются на неоднозначность формулировок плана. Документ, по их мнению, допускает, что к власти в Газе могут прийти группы, получающие финансирование от Катара, который, по мнению Израиля, финансирует ХАМАС.

Пункты стратегии Нетаньяху повторяют ранние требования Израиля, неоднократно отвергнутые США и другими западными союзниками.

Ранее сообщалось, что Израиль планирует передать под палестинское управление несколько районов Газы, чтобы определить, «смогут ли жители, не связанные с ХАМАС, управляться с властью» в эксклаве.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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