Франция готова предоставить армянской стороне ракеты для системы противовоздушной обороны, если у Еревана возникнет такая потребность. Об этом 23 февраля заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню, прибывший с визитом в Армению.

Париж готов передать Еревану ракеты малой и средней дальности, уточнил политик.

«Если Армения будет нуждаться в них, то эти ракеты будут переданы в ваше распоряжение», — отметил министр на встрече со своим армянским коллегой Суреном Папикяном.

Как пишет газета Le Figaro, французская сторона обсуждает передачу Армении радаров Ground Master (GM 200) Thalès. Эти вооружения направлены на обнаружение авиатехники противника, радиус действия — 250 км. Кроме того, Франция передаст Еревану оптическую технику: приборы ночного видения и бинокли.

Министр обороны Армении уточнил, что у Еревана и Парижа большие планы в сфере оборонного сотрудничества. Стороны, в частности, намерены проводить консультации в сфере военных реформ, образования в сфере обороны. В 2024 году Франция примет на обучение военнослужащих ВС Армении и организует для них 3 курса подготовки.

Также Париж намерен организовать совместные учения, а также участвовать в модернизации армянских вооружений и военной техники, добавил Папикян. При этом политик подчеркнул, что сотрудничество двух стран в оборонной сфере не направлено против третьих стран.

Визит французского министра совпал по времени с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который заявил, что участие его страны в российском оборонном блоке — Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) — «‎фактически заморожено»‎. По словам премьера, участники договора не выполнили свои обязанности в 2021-2022 годах.

«‎‎Это не могло остаться без нашего внимания. Мы приостановили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше», — заявил Пашинян в интервью французским СМИ.

При этом политик уточнил, что пока Армения не намерена требовать закрытия российской военной базы в Гюмри.