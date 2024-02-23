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США обещают наказать Иран за дружбу с Россией
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал расширение санкций против Ирана в ответ на поставки беспилотников и другого вооружения России
США обещают наказать Иран за дружбу с Россией
Джон Кирби / Photo: Reuters
23 февраля 2024 г.

На брифинге 22 февраля Кирби отметил, что США планируют ввести дополнительные санкции против Ирана из-за его сотрудничества с Россией в области поставок беспилотников и других технологий, которые используются в украинской войне.

Он также предупредил, что если Россия передаст Ирану баллистические ракеты, это приведет к еще более строгим санкциям. Однако пока нет подтверждений того, что такие передачи уже произошли.

Представитель Белого дома подчеркнул, что международное сообщество быстро и решительно ответит на такие действия, и вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета безопасности ООН.

«Мы продемонстрировали нашу способность реагировать на военное сотрудничество между Россией и Ираном в прошлом, и мы будем продолжать это делать в ответ на постоянную поддержку Ираном агрессивных действий России», — отметил Кирби.

По данным агентства Reuters, Иран с начала 2024 года отправил в Россию несколько партий баллистических ракет класса «земля-земля» в рамках соглашений о сотрудничестве между двумя странами.

Сотрудничество в области обороны между Ираном и Россией усилилось после начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В декабре того же года Россия и Иран подписали декларацию о намерениях совместно противодействовать западным санкциям.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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