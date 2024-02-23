Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, позволяющий призывникам, отслужившим определенный срок, уйти на пенсию с активной службы, несмотря на действующее в стране военное положение.

Зеленский предлагает внести изменения в главу закона Украины о «‎воинской повинности и военной службе‎», изменив срок срочной военной службы. Документ отправлен на рассмотрение оборонного комитета Верховной рады.

Проект закона предусматривает, что призывники, срок службы которых истек в период военного положения, и чья военная служба была продлена за установленные сроки, будут уволены с активной службы. На их место будут призваны резервисты.

24 ноября прошлого года представитель штаба Верховного главнокомандующего Алексей Данилов заявил, что призывники, чей срок службы уже истек, будут демобилизованы в ближайшем будущем. При этом призывники, желающие остаться на службе, могут заключить новые контракты. Все остальные срочники будут демобилизованы.

Зеленский в вечернем обращении подтвердил, что обсуждает с командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестановки в армии и демобилизацию призывников, которые были призваны на службу до начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

С ноября в Верховной раде Украины не утихают споры о будущем проекте по мобилизации. В январе правительство страны внесло на рассмотрение парламентариев обновленный законопроект о призыве, который предусматривает, что в стране снизят мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. За счет законопроекта власти Украины рассчитывают мобилизовать порядка 500 тыс. новобранцев.