Администрация президента США Джо Байдена заявила, что простила студенческие долги на сумму $1,2 млрд для 153 тыс. заемщиков. Речь идет о студентах, которых участвовали в программе погашения студенческого долга Saving on a Valuable Education (SAVE) и взяли не более $12 тыс. кредитных средств как минимум 10 лет назад. Они уже начали получать уведомления о том, что их долг прощен, уточняет Белый дом.

«Я надеюсь, что эта помощь даст вам немного больше свободы действий», — говорится в письме Байдена заемщикам. — «Мне много раз рассказывали, что освобождение от бремени студенческого долга позволило людям обеспечить себя и свои семьи, купить первый дом, начать собственный бизнес и двигаться вперед с планами на жизнь, которые они откладывали».

Общая сумма студенческих долгов, которую президент Байден погасил за время своего пребывания в должности, составила $138 млрд для 3,9 млн заемщиков. Это далеко от первоначального плана политика, который предусматривал списание долга на сумму до $400 млрд примерно для 43 млн заемщиков.

Но даже критики Байдена признают: в облегчении долгового бремени миллионов студентов он пошел дальше, чем любой из его предшественников.

«Это хорошо для экономики в целом. Освобождение миллионов американцев от огромных долгов студенческих кредитов означает, что они наконец-то смогут продолжить свою жизнь», — пояснил Байден.

Ранее Верховный суд США заявил, что практика массового прощения студенческих долгов противоречит действующему законодательству. Для обхода запрета Байден применил поэтапный подход, корректируя существующие программы, устранив бюрократические проволочки. Для этого летом 2023 года администрация ввела план SAVE.

Министр образования страны Мигель Кардона подчеркнул, что многие из заемщиков по программе SAVE были вынуждены брать кредиты на учебу на большие сроки — 10-20 лет. При этом многие из них вынуждены тратить на кредит значительную часть своей зарплаты уже после окончания учебы.

Демократы призывают Белый дом сделать упор на списание долгов, чтобы активизировать важные группы избирателей, включая молодежь, чтобы поднять рейтинги Байдена перед ноябрьскими президентскими выборами. По опросам, 68% американцев не считают, что действующий президент справится с еще одним сроком — во многом из-за его преклонного возраста: в этом году Байдену исполнится 82 года.