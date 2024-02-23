Данное решение стало первым приговором, связанным с крушением зданий в результате землетрясения на юго-востоке Турции.

Представители истцов настаивали на максимальном наказании для Мюслима Демирера, который возглавлял строительство рухнувшего дома в Шанлыурфе. Отмечается, что в результате обрушения погибли 34 человека и еще 10 получили ранения.

Изначально суд приговорил Демирера к 21 году и 9 месяцам тюремного заключения. Однако, учитывая, что его сын также погиб под завалами дома, суд смягчил наказание.

Этот приговор стал первым случаем наказания лица, ответственного за разрушение жилого дома в результате землетрясений на юго-востоке Турции. Сейчас суды Турции занимаются рассмотрением десятков подобных дел.

Ранее были задержаны десятки подрядчиков и ответственных за строительство домов, разрушенных во время землетрясений. Бывший министр юстиции Турции Бекир Боздаг подчеркнул, что никто не останется безнаказанным за небрежность, приведшую к катастрофе.

После крупных землетрясений 1999 года, в результате которых погибли более 18 тыс. человек, Турция ужесточила правила строительства жилых зданий.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш 6 февраля прошлого года, вызвав разрушения и потери не только в Турции, но и в соседних странах, включая Сирию.