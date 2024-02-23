В Нью-Йорке еврейские активисты требуют прекращения огня в Газе

Тысячи человек прошли маршем по Манхеттену к зданию офиса AIPAC — Американо-израильского совета по связям с общественностью, требуя немедленного прекращения огня в Газе. Большинство участников акции — еврейские активисты. В митинг вмешалась полиция, арестовав больше 10 участников марша. #trtнарусском #евреи #палестина #израиль #марш #митинг #сша #газа #израиль#trtrussian