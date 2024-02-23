США «‎стоит опасаться того, чтобы самим не подавиться‎». Так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил: у стран есть выбор — оказаться на «‎обеде за столом‎ международной политической системы» или «‎‎быть в меню».

«‎‎США предлагают другим странам выбрать между «‎обедом за демократическим столом»‎ и попаданием в меню. Я вот только пожелал бы, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились», — отметил российский министр.

По его оценке, Мюнхенская конференция по безопасности в последние годы превратилась в «‎‎междусобойчик», где политики Запада сами убеждают себя в правильности западного пути.

Энтони Блинкен в своем выступлении на мероприятии также признал, что у США есть конфронтация с Китаем. Политик также заявил, что российская «‎агрессия против Украины стала абсолютным стратегическим фиаско для [президента РФ] Владимира Путина и России»‎.

По его оценке, Москва стала слабее в военном и экономическом отношении за два года войны, а также проигрывает дипломатически. «‎‎Европа в течение двух лет свела на нет свою энергетическую зависимость от России», заявил госсекретарь. Все это стало воплощением всех тех опасений российского руководства, из-за которых оно якобы и развязало войну против Украины, подытожил Блинкен.

С 2022 года Россию не приглашают на Мюнхенскую конференцию — крупнейший международный форум, куда собираются главы государств и ведущие дипломаты. На форуме этого года собрались более 150 мировых лидеров, включая президента Украины и вице-президента США Камалу Харрис. Также в мероприятии участвовали представители российской оппозиции. После смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального перед участниками конференции выступила вдова покойного Юлия Навальная, обвинившая в гибели своего супруга руководство РФ.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, собравшиеся в Мюнхене европейские лидеры всерьез обсуждали вероятность российского нападения на членов НАТО.