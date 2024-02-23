Украина должна получить первые F-16 «уже этим летом», заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Он отметил: его страна доставит первые F-16 в течение нескольких месяцев, «‎‎если подготовка [пилотов] будет проходить по плану», а также если Украина сумеет подготовить в обозначенные сроки всю необходимую для истребителей инфраструктуру.

Другие страны, вошедшие в коалицию и пообещавшие поставить Украине истребители F-16 в этом году, — Нидерланды, Норвегия и Бельгия. США и Великобритания взяли на себя подготовку украинских пилотов.

Также Поульсен сообщил, что Копенгаген одобрил дополнительный военный пакет помощи для Украины в размере €228 млн.

«‎‎Война в Украине входит в свой третий год, и поэтому продолжение военной поддержки для Украины полностью решает исход войны», — подчеркнул министр.

Новый пакет датской помощи включает 15 тыс. артиллерийских снарядов. Дания приобрела их за свой счет у Чехии. Их планируется доставить в Киеву «‎‎в течение нескольких месяцев». Кроме того, Копенгаген передал Украине оборудование для разминирования, беспилотники, радары и средства связи.

На прошлой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что ее страна передаст весь артиллерийский арсенал своей страны Украине. В тот же день Швеция объявила о новом пакете помощи Киеву.

Несмотря на обещания продолжить поддержку, украинская армия по-прежнему сильно уступает ВС РФ по количеству артиллерийских снарядов и стволов. В декабре прошлого года глава Минобороны Германии Борис Писториус признал, что ЕС не успеет выполнить обещание и поставить Украине 1 млн боеприпасов к марту. При этом Россия смогла пополнить запасы и наладить производство артиллерийских снарядов, а также, по сообщениям американских СМИ, закупила более 1 млн советских боеприпасов у КНДР.