Китайские власти использовали разработку частной компании для взлома множества сайтов иностранных правительств и организаций, а также для шпионажа за собственными гражданами, пишет газета Financial Times (FT).

О том, что КНР использует услуги хакеров для слежки, стало известно благодаря масштабной утечке в китайском сегменте интернета. Слитые в сеть документы включают скриншоты, таблицы цен и внутренние сообщения, которые раскрывают многие аспекты внутреннего функционирования компании Shanghai Anxun Information Technology, также известной как I-Soon, и услуг, которые она предоставляет китайским органам общественной безопасности.

I-Soon, в частности, разработала для правительства КНР различные инструменты для шпионажа за противниками и выявления китайских граждан, использующих запрещенные иностранные платформы, такие как социальные сети X и Telegram. Компания также рекламировала системы, которые, по ее утверждениям, могли взломать почтовые ящики Microsoft Outlook и Gmail.

Судя по утекшим файлам, сотрудники I-Soon получали доступ к огромному массиву конфиденциальных данных китайских и иностранных граждан: от медицинских записей в тайваньской больнице во время пандемии коронавируса, до данных о звонках казахстанских телекоммуникационных операторов. Как пишет FT, утечка показывает, как компания взломала киберинфраструктуру и собрала данные о правительственных ведомствах таких стран, как Малайзия, Таиланд и Монголия.

Среди шпионского оборудования компании есть средства, которые выглядят как удлинитель или батарейный блок, способные внедряться в местные сети WiFi.

В ответ на вопрос об утечке МИД Китая сообщил 22 февраля, что не осведомлен о ситуации. «‎‎Китайская сторона решительно противостоит и законно борется с любыми формами кибератак», — говорится в заявлении представителя министерства Мао Нин.