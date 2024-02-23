80 лет назад Сталин депортировал чеченцев и ингушей

Сегодня исполнилось 80 лет со дня депортации чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 года. Операция эта готовилась втайне под кодовым названием «Чечевица». Она стала одной из крупнейших депортаций по этническому признаку в истории Советского Союза. За 13 лет ссылки погибла треть от всей численности чеченцев и ингушей. #trtнарусском #депортация #чеченцы #ингуши #сталин #казахстан #кыргызстан #вайнахи #23февраля #trtrussian