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80 лет назад Сталин депортировал чеченцев и ингушей
Сегодня исполнилось 80 лет со дня депортации чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 года. Операция эта готовилась втайне под кодовым названием «Чечевица». Она стала одной из крупнейших депортаций по этническому признаку в истории Советского Союза. За 13 лет ссылки погибла треть от всей численности чеченцев и ингушей. #trtнарусском #депортация #чеченцы #ингуши #сталин #казахстан #кыргызстан #вайнахи #23февраля #trtrussian
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23 февраля 2024 г.
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