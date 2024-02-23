«Сегодня мы продолжили усиливать ограничительные меры против российского военного и оборонного секторов, а также предприятий в третьих странах, которые обеспечивают поставки оборудования», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Евросоюз включил в новый пакет санкций против России 106 человек и 88 компаний.

Также в 13-м пакете санкций оказались компании из различных стран, в том числе Индии и Китая. Кроме того, Евросоюзом были введены экспортные ограничения в отношении 27 компаний и организаций, которые поставляют детали для российской оборонной промышленности.

«Мы сохраняем единство в своей решимости остановить военную машину России и помочь Украине выиграть в ее легитимной борьбе в целях самообороны, а также восстановить ее независимость, территориальную целостность и суверенитет», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Евросоюз уже ввел двенадцать пакетов санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину в феврале 2022 года. Эти меры направлены на ограничение торговли и деятельности российской политической элиты. Считается, что санкции мешают российской армии получать необходимые товары и оборудование для ведения войны на территории Украины.

Ограничения были расширены после аннексии Россией украинских территорий в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях.