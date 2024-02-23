Израиль нанес удар по жилому дому в Ливане

Кадры удара израильских истребителей по жилому дому на юге Ливана. Сообщается о гибели двух жителей, три человека получили ранения. Израильская сторона утверждает, что атаковала «военное здание, связанное с «Хезболлой». Тель-Авив угрожает увеличить атаки на Ливан, если бойцы «Хезболлы» не уйдут из приграничных районов. #trtнарусском #ливан #израиль #удар #атакаизраиля #хезболла #тельавив #trtrussian