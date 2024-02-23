ПОЛИТИКА
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Израиль нанес удар по жилому дому в Ливане
Кадры удара израильских истребителей по жилому дому на юге Ливана. Сообщается о гибели двух жителей, три человека получили ранения. Израильская сторона утверждает, что атаковала «военное здание, связанное с «Хезболлой». Тель-Авив угрожает увеличить атаки на Ливан, если бойцы «Хезболлы» не уйдут из приграничных районов. #trtнарусском #ливан #израиль #удар #атакаизраиля #хезболла #тельавив #trtrussian
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23 февраля 2024 г.
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