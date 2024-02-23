«Эти санкции будут направлены против лиц, связанных с заключением Навального в тюрьму, а также против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей и лиц, уклоняющихся от санкций на многих континентах. Они позволят Путину заплатить еще более высокую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии внутри страны», — заявил Джо Байден.

Также американские органы вводят новые ограничения на экспорт для почти 100 организаций, обвиняемых в поддержке российского оборонного сектора.

Байден отметил, что США принимают меры по уменьшению доходов России от продажи энергоресурсов, и подчеркнул необходимость поддержки гражданского общества и независимых СМИ, борющихся за демократию в России.

Президент также обратил внимание на дефицит боеприпасов в украинской армии при одновременном поступлении оружия и боеприпасов в Россию из Ирана и Северной Кореи. Он снова призвал Палату представителей принять законопроект о дополнительных мерах национальной безопасности.

«Этот законопроект обеспечивает срочное финансирование Украины. Он также инвестирует в собственную оборонную промышленную базу Америки. Он был принят подавляющим большинством голосов в Сенате, и нет никаких сомнений в том, что, если спикер назначит голосование, он быстро пройдет в Палате представителей», — подчеркнул американский лидер.

Байден отметил, что отсутствие поддержки Украины в этот критический момент будет играть на руку Путину.

«Настало время доказать, что США отстаивают свободу и ни перед кем не преклоняются», — добавил президент.