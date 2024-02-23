Армения приостановила свое участие в ОДКБ. Премьер-министр страны Никол Пашинян пояснил, что организация не выполнила свои обязательства в 2021-2022 годах. «Мы приостановили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше», — сказал он. При этом, по его словам, речь пока не идет о выводе 102-й российской военной базы из Гюмри.

В Кремле заявили, что не получали от Еревана официальных уведомлений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас необходимо понять детали этих действий: «Будем надеяться, что наши армянские друзья разъяснят нам все».

На фоне этого решения в армянской столице прошли переговоры министра ВС Франции Себастьена Лекорню и главы армянского оборонного ведомства Сурена Папикяна. Они обсудили укрепление военного сотрудничества и поставки систем ПВО.

«В Армению прибыла первая часть закупленного у Франции военного оборудования. Это приборы ночного видения, вчера вечером они были доставлены. Также прибудут бронемашины «Бастион». Если Армении понадобятся ракеты ПВО разной дальности, то и они будут поставлены», — сказал Лекорню.

Армения не участвует в сессиях ОДКБ с ноября прошлого года. Власти страны пояснили, что им необходимо переосмыслить свое участие в организации. В Кремле тогда выразили сожаление по этому поводу и отметили, что такие встречи являются «очень хорошим поводом для обмена мнениями, сверки часов».

Жители Еревана рассказали TRT на русском, что относятся к приостановке сотрудничества по линии ОДКБ как к данности.

«В организации не признают армянские границы и фактически подыгрывают Баку. Это не значит, что мы отказываемся от России или стали как-то значительно хуже относиться. Мы также рассчитываем на россиян, но просто хотим дополнить это поддержкой еще и со стороны НАТО», — поделился с TRT на русском Артур.

Сама Армения не может обеспечить свою безопасность ни в военном, ни экономическом плане. И проблема в том, что никто не может гарантировать стране безопасность. Россия хоть на словах и занимает нейтральную позицию, но скорее симпатизирует Азербайджану. А Франция вряд ли сможет значительно повлиять на ситуацию, не имея к стране прямого выхода.

«Поэтому Ереван сидит на двух стульях и дает понять, что за него надо посоревноваться, — считает собеседник агентства. — А пока за него борются, то и в обиду не дадут».

О том, как решение повлияет на российско-армянские отношения, TRT на русском рассказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин:

— Прежде всего, речь идет о приостановке, а не прямом выходе из ОДКБ. Пашинян играет в игру, в которой старается максимально показать, что он сворачивает формальные отношения с Россией и параллельно активизирует сотрудничество с Францией и Индией. Ранее, например, Ереван предложил Нью-Дели свою поддержку в формировании альтернативного торгового маршрута, связующего страну с Европой.

— Как это решение отразится на отношениях с Россией?

— Оно будет иметь негативное влияние. В Москве видят двойственность подхода Армении. То есть, с одной стороны, в Ереване говорят о том, что приостанавливают свое членство в ОДКБ, а с другой — сохраняют все другие соглашения, действующие между странами. А ведь помимо ОДКБ отношения между государствами регламентируются большим количеством двусторонних договоров о сотрудничестве. Между странами развита нормативно-правовая база, и не вся она зависит от вхождения или не вхождения Армении в ОДКБ.

Понятно, что в Армении не пойдут на полное закрытие российской базы в стране, поскольку это лишит их зонтика безопасности со стороны России. Сомневаюсь, что армянские власти захотят оказаться один на один в окружении не самой дружественной для них страны. Тем не менее поле взаимодействия между странами сокращается.

— Будет ли сотрудничество с Францией более эффективным, чем с ОДКБ?

— Укрепление военного союза с Францией не повлияет на безопасность Армении. Если только по каким-то точечным пунктам. У Парижа нет прямого выхода к Еревану, и рассматривать это сотрудничество как что-то надежное или стратегически важное не стоит.