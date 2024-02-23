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Москва не поняла Пашиняна
Кремль обратится к Еревану с просьбой разъяснить смысл слов премьер-министра Никола Пашиняна о приостановке членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Москва не поняла Пашиняна
Дмитрий Песков / Photo: Reuters
23 февраля 2024 г.

«Каких-то официальных действий в связи с этим армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду с нашими коллегами вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений. Здесь очень важно понять детали, и мы будем надеяться, что наши армянские друзья разъяснят нам все», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в секретариате ОДКБ сообщалось, что Армения пока не направила официального уведомления о замораживании членства в организации.

«Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся организацией в последнее время»,— предположили в секретариате ОДКБ.

В интервью телеканалу France24 премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия страны в ОДКБ, утверждая, что договор не исполнялся в отношении Армении.

При этом Пашинян отметил, что вопрос о сохранении российской военной базы в Армении в настоящее время не стоит на повестке дня.

В сессии ОДКБ в Минске в 2023 году участия Никол Пашинян не принимал. Еще ранее он выражал свое недовольство тем, как страны-члены ОДКБ, включая Россию, выполняют свои обязательства по урегулированию ситуации в Карабахском регионе Азербайджана.

Свое неучастие в саммите Пашинян тогда объяснил наличием «разных причин».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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