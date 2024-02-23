В США встретились «самый высокий мужчина» и «самая маленькая женщина»

В Калифорнии встретились «самый высокий мужчина» и «самая низкорослая женщина» по версии Книги рекордов Гиннеса. Султан Кёсен из Турции и Джиоти Амге из Индии прилетели в США на съемки по приглашению продюсера из Лос-Анджелеса. Султан Кёсен из Мардина ростом 2 метра 51 сантиметр. Он сохраняет титул «самого высокого мужчины» уже 15 лет. У индианки Джоти Амге рост 62,8 сантиметра. #trtнарусском #сша #рост #калифорния #книгарекордов #trtrussian