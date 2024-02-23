ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
MİT публикует отчет за 2023 год
Национальное разведывательное управление Турции отчиталось о ключевой роли в международных операциях и усилении кибербезопасности в 2023 году, подчеркнув вклад секретной службы в стабильность Сирии, Украины, Ливии и Карабаха
MİT публикует отчет за 2023 год
Национальное разведывательное управление Турции / Others
23 февраля 2024 г.

Национальное разведывательное управление (MİT) Турции опубликовало свой отчет о деятельности за 2023 год. В документе отмечается вклад управления в реализацию стратегически важных инициатив на международной арене и успешное выполнение операционных задач в таких кризисных регионах, как Сирия, Украина, Ливия и Карабах.

Глава MİT Ибрагим Калын в предисловии к отчету заявил: «MİT продолжает с решимостью выполнять свои задачи, направленные на устранение угроз против существования и безопасности Турецкой Республики. В 2023 году управление сыграло ключевую роль в реализации множества стратегически важных инициатив, включая операции в Сирии, Украине, Ливии и Карабахе».

В контексте усилий по укреплению международной безопасности Калын подчеркнул важность разведывательной дипломатии: «Мы продолжаем работы по достижению официальных договоренностей по чувствительным вопросам внешней политики нашей страны на международной арене».

Отчет также освещает усилия MİT в области кибербезопасности, включая успешное предотвращение кибератак на государственные учреждения и критически важные инфраструктуры.

Ибрагим Калын также затронул вопросы борьбы с иностранным шпионажем в пределах страны, заявив: «MİT активно противодействует деятельности иностранных разведывательных служб, демонстрируя, что Турецкая Республика не является полем деятельности для шпионажа».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us