Родившаяся в Великобритании и уехавшая школьницей в Сирию, чтобы присоединиться к ДАЕШ, Шамим Бегум проиграла апелляцию на лишение ее британского гражданства. В 2019 году, вскоре после ее обнаружения в сирийском лагере для военнопленных, британские власти лишили ее гражданства, обосновав это соображениями национальной безопасности.

Шамима Бегум покинула Лондон в 2015 году в возрасте 15 лет. Вместе с двумя подругами по школе она добралась до Сирии, вышла замуж за участника ДАЕШ, но все трое ее детей, рожденных там, умерли в младенчестве. С 2019 года Бегум, в статусе лица без гражданства, находится в лагере беженцев Аль-Родж вместе с тысячами женщин и детей из разных стран.

24-летняя Бегум и ее защита утверждают, что решение является незаконным.

Адвокаты Бегум заявляют, что суд не принял во внимание довод о том, что Бегум могла быть жертвой торговли людьми и не учел, что она была несовершеннолетней, когда это произошло. В минувшую пятницу, после рассмотрения апелляции, поданной в октябре, лондонский Апелляционный суд очередной раз отклонил иск Бегум.

«Не в компетенции этого суда выражать согласие или несогласие с любой из этих точек зрения. Наша единственная задача - оценить, было ли решение о лишении гражданства незаконным. Мы пришли к выводу, что это было не так, и апелляция отклонена», — отметила судья Сью Карр.

«Главный приоритет – обеспечение безопасности Великобритании, и мы будем решительно защищать любые решения, направленные на ее достижение», - заявил пресс-секретарь МВД Великобритании.

Адвокаты Бегум, в свою очередь, призвали Британию вернуть Шамиму и других оставшихся в Сирии британцев.

«Это позор. Другие страны Европы и мира вернули своих граждан, оказавшихся в подобной ситуации — Франция, Германия, Бельгия, США, Канада, Австралия», – сообщила журналистам Гарет Пирс, адвокат Бегум.

«Великобритания сейчас практически в одиночестве противостоит этой тенденции», — добавила адвокат.

Согласно данным правозащитной организации Rights and Security International, по состоянию на декабрь 2023 года Великобритания репатриировала 17 человек.

«Мне жаль, что после пяти лет борьбы Шамима и ее семья так и не получили справедливости в британском суде», — заявил Даниэль Фернер, другой адвокат Бегум.

«Я обещаю ей и правительству, что мы не прекратим борьбу, пока она не добьется справедливости и не вернется домой», — добавил он.