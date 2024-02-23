В среду стартовали работы по восстановлению железнодорожной линии, соединяющей Афганистан с Узбекистаном. Об этом в четверг сообщило государственное информагентство Афганистана Bakhtar.

Построенная более десяти лет назад, дорога сильно пострадала от конфликтов и внутренних раздоров.

Согласно сообщению, проект по реконструкции 75-километровой железной дороги будет завершен в течение трех месяцев и обойдется в $6,3 млн.

В стране отсутствует централизованная железнодорожной сеть, которая бы соединяла столицу Кабул с регионами и другими странами. Однако отдельные провинции сами по себе связаны железнодорожными сетями с граничащими с ними странами.

По словам представителей властей провинции Балх, железнодорожная ветка начнется у аэропорта Балх и будет проложена до территории Узбекистана. Работы были поручены узбекской компании. Эта линия соединяет сухопутный порт Хайратан с городом Мазари-Шариф.

Местные власти отметили важность проекта для восстановления экономики и расширения торговых связей.

«Мы благодарим нашего дружественного соседа Узбекистан за то, что они пришли сюда и начали этот проект», – сказал Нурул Хади Абу Идрис, заместитель губернатора Балха.

Железная дорога Мазари-Шариф – Узбекистан предназначена для перевозки коммерческих грузов. Маршрут пролегает от узбекского города Термез сначала до торгового пункта Хайратан, а затем до аэропорта имени Мавланы Джалалуддина Мухаммада Балхи.