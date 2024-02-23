21 февраля в прокуратуру Ходжалинского района поступила информация о массовом захоронении человеческих останков, обнаруженных в ходе строительных работ в освобожденном от оккупации городе Ходжалы. На место происшествия были направлены специалисты из Генпрокуратуры, Министерства здравоохранения, Национальной Академии наук, а также представители Государственной комиссии и Международного Комитета Красного Креста для осмотра места и проведения экспертизы.

В ходе расследования было установлено, что останки принадлежат как минимум четырем лицам, включая ребенка в возрасте 4–5 лет.

«Их подвергали пыткам, связав веревками, и они были захоронены не менее 25 лет назад», — сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана. Работы по исследованию места продолжаются, а расследование ведется Управлением криминалистики и информационных технологий.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев написал в соцсети Х, что обнаружение массового захоронения в годовщину ходжалинской трагедии является символическим.

«Сегодня было обнаружено еще одно массовое захоронение в Ходжалы. Возможно, это высшая справедливость», — написал Гаджиев, добавив, что личность жертв будет установлена через анализ ДНК.

Помощник президента также отметил, что около 4000 азербайджанцев до сих пор считаются пропавшими без вести из-за военной агрессии Армении в начале 90-х годов и обвинил Армению в отказе предоставить информацию о местонахождении массовых захоронений.

«Каждое противоправное деяние государства влечет за собой его ответственность в рамках международного права», — подчеркнул он, призвав Армению ответить за деяния в Ходжалы.

Ходжалинский геноцид — это массовое убийство и акт этнической чистки, совершенный армянскими вооруженными силами против азербайджанского населения города Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в ходе карабахского конфликта.

В результате этой трагедии, по разным оценкам, погибли сотни мирных жителей, включая женщин и детей, многие были ранены, взяты в плен или пропали без вести.