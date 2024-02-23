Встреча правительственных делегаций Украины и Польши на общей границе не состоялась. Украинская делегация во главе с премьером Денисом Шмыгалем должна была обсудить с польскими коллегами проблемы с блокированием перевозок.

Премьер-министр Украины сообщил, что делегация прибыла в пятницу к границе после обращения президента Зеленского к Польше «договориться и найти компромисс» в отношении проблем, послуживших причинами блокады.

Украинскую сторону представляли вице-премьеры Ольга Стефанишина и Александр Кубраков, министры внутренних дел и сельского хозяйства, представители МИД и ряда других ведомств.

«К сожалению, встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась», – добавил Шмыгаль.

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что Денис Шмыгаль вместе с делегацией, участники которой заведуют вопросами экспорта, логистики, агропромышленного сектора и таможни, будут в пятницу работать на границе с Польшей.

В минувший четверг во время пресс-конференции премьер-министру Польши Дональду Туску журналисты задавали вопрос, состоится ли встреча с представителями украинского правительства на общей границе, к которой призывал Владимир Зеленский.

«Нет необходимости в столь громких актах солидарности. Я убежден, что в это сложное время войны ни одну из сторон не нужно убеждать в том, что мы вместе. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку», — ответил журналистам Туск.

Он подчеркнул, что уже запланирована польско-украинская встреча на правительственном уровне. Она состоится 28 марта в Варшаве.

Тем не менее, премьер-министр Польши добавил, что «мы не можем позволить тем, кто открыто и активно служит путинской пропаганде, воспользоваться протестом фермеров на украинской границе». Он заявил, что любая публичная акция «в поддержку путинского нарратива является государственной изменой».