В пятницу были обнародованы кадры избиения полицией итальянских студентов и школьников, вышедших на марш в поддержку Палестины. Они вызвали широкое осуждение в Италии. Студенческие марши были заблокированы полицией в городах Флоренция и Пиза провинции Тоскана.

Видеозаписи, запечатлевшие полицейских, жестоко избивавших дубинками молодежь в Пизе, вызвали возмущение в социальных сетях и со стороны политиков.

На видео видно, как мирно протестовавшие студенты отступают под градом ударов со стороны правоохранителей в шлемах и полной экипировке. «Значит, вы бьете своих детей?», — восклицает женщина на видео.

Полиция Пизы до сих пор никак не прокомментировала ситуацию.

Оппозиция призвала министра внутренних дел выступить перед парламентом по этому поводу.

Элли Шляйн, лидер левоцентристской Демократической партии, разместила в Facebook видео одной из таких сцен. На видеозаписи студенты, будучи зажаты в тупике переулка, избивались полицейскими. Шляйн заявила, что правое правительство Джорджии Мелони, которое пришло к власти в 2022 году с обещанием пресечь незаконную иммиграцию и способствовать поддержанию законности и порядка, создает в стране «климат репрессий».

Правительство также пока не дало комментариев относительно действий полиции.

Учителя пизанской средней школы Руссоли, которая находится недалеко места проведения акции и в которой учатся некоторые из участников марша, заявили, что они «ошеломлены» обращением с протестующими, большинство из которых несовершеннолетние.

«Мы обнаружили мальчиков и девочек из наших классов дрожащими и шокированными от полученных побоев», — заявили учителя. Они требуют, чтобы кто-то понес ответственность за этот «позорный день».

Бывший премьер-министр Джузеппе Конте, лидер партии «Движение 5 звезд», назвал кадры «вызывающими тревогу» и «не достойными нашей страны».