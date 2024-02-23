Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердили ранее появившиеся сообщения о сбитии российского самолета-разведчика А-50У над Азовским морем. Сообщается, что падение воздушного судна произошло вблизи побережного города Ейск.

Близкий, как считается, к российской военной авиации телеграм-канал Fighterbomber сообщил, что самолет упал в 256 км от линии фронта. При этом авторы канала воздерживаются комментировать причину происшествия.

Власти РФ, в том числе Минобороны, пока не дали никаких официальных комментариев.

В свою очередь региональные власти Краснодарского края, к которым принадлежит город Ейск и часть азовского побережья, заявили, что пожарные бригады находятся на месте крушения самолета. Они также сообщают, что ликвидируют пожар «площадью около 250 кв. м» и что жилым домам ничего не угрожает. Иные детали происшествия не уточнялись.

«Еще один ценный российский самолет А-50У был сбит над Азовским морем», — говорится в сообщении украинской военной разведки в социальных сетях.

А-50 — российский самолет-разведчик, эквивалентный самолету AWACS (оснащенному системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления), используемому НАТО.

В социальных сетях стали распространяться видеоролики, на которых видно несколько вспышек света в ночном небе, а также ролик, показывающий большой пожар в сельской местности.