КУЛЬТУРА
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Китайские драконы — не миф?
Ученые воссоздали облик древней рептилии, имеющей сходство с существами из дальневосточных мифологий
Китайские драконы — не миф?
Окаменелости Dinocephalosaurus orientalis / Others
23 февраля 2024 г.

Национальные музеи Шотландии сообщили о результатах многолетнего изучения окаменелостей. Им удалось полностью реконструировать облик древней рептилии возрастом 240 млн лет. Пятиметровая рептилия получила название Dinocephalosaurus orientalis.

Ее окаменелости впервые были обнаружены в 2003 году. Скелет этого животного сохранился практически целиком, включая кончики морды и хвоста.

По словам исследователя Ника Фрейзера, рептилия имеет некоторое сходство с изображениями мифологических китайских драконов.

Свои выводы международная команда исследователей из Шотландии, Германии, США и Китая опубликовала в журнале Earth and Environmental Science Transactions.

Первые окаменелости «дракона» были обнаружены профессором Ли Чунем из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине. Находка была сделана в 2003 году в деревне южнокитайской провинции Гуйчжоу.

Исследования показали, что существо имело 32 шейных позвонка, что образовывало феноменально длинную шею. Ученые полагают, что шея использовалась для ловли рыбы, однако ее точная функция все еще неясна. В скелете одного из ископаемых сохранились останки рыбы, что свидетельствует о хорошей адаптации рептилии к морской среде. Эта гипотеза также подтверждается наличием конечностей в виде ласт.

Ученые отмечают, что длинная шея Dinocephalosaurus имеет сходство с другой древней морской рептилией — Tanystropheus hydroides. В отличие от динозавров или ихтиозавров, эти существа не имеют современных аналогов, что затрудняет детальное понимание их образа жизни.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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