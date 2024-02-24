Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял в Каракасе главу МИД Турции Хакана Фидана. В ходе встречи глава турецкой дипломатии передал главе Венесуэлы благодарность от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку Палестины и обсудил предстоящий визит президента Эрдогана в Венесуэлу.

«Позиция президента Эрдогана по палестинскому вопросу является примером для всего мира. Его смелость и защита справедливости ради палестинского народа достойны восхищения», — заявил Мадуро, подчеркнув необходимость защиты палестинского народа и призвав к единству мусульманских стран, стран Карибского бассейна и Латинской Америки.

Встреча также затронула темы экономического сотрудничества, торговли, туризма и энергетики, с акцентом на увеличении объема двусторонней торговли и инвестиций в стратегически важные отрасли.

Хакан Фидан также заявил, что Анкара твердо придерживается позиции, согласно которой будущее Венесуэлы может быть определено только ее народом. Глава МИД Турции осудил односторонние санкции против латиноамериканской страны.

Ожидается, что Фидан также встретится с венесуэльским коллегой Иваном Гилем, после чего состоится совместная пресс-конференция.

После Венесуэлы глава турецкого МИД отправится с визитом в Мексику.