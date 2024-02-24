ПОЛИТИКА
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Шокирующие размеры военного кладбища в Харькове
Журналисты сняли на видео одно из самых больших военных кладбищ в Украине. Над каждой могилой развевается украинский флаг. В соцсетях пользователей шокировали размеры захоронения. Стоит отметить, что Киев и Москва не раскрывают потери в армии. Согласно новому отчету ООН, за два года военных действий в Украине погибли 10 582 мирных жителей и 19 875 были ранены. #trtнарусском #харьков #война #россия #украина #кладбище #trtrussian
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24 февраля 2024 г.
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