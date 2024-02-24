Шокирующие размеры военного кладбища в Харькове

Журналисты сняли на видео одно из самых больших военных кладбищ в Украине. Над каждой могилой развевается украинский флаг. В соцсетях пользователей шокировали размеры захоронения. Стоит отметить, что Киев и Москва не раскрывают потери в армии. Согласно новому отчету ООН, за два года военных действий в Украине погибли 10 582 мирных жителей и 19 875 были ранены. #trtнарусском #харьков #война #россия #украина #кладбище #trtrussian