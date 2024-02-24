«Этот план противоречит всем нашим надеждам в отношении жителей Газы и возможности того, что Израиль и палестинский народ будут жить бок о бок», — заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик отвечая на вопросы журналистов.

Представитель ООН подчеркнул, что план Нетаньяху на данный момент не получил одобрения Кабинета министров. Он призвал к немедленному прекращению огня, увеличению гуманитарной помощи и освобождению заложников.

Дюжаррик также отметил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признает важность обеспечения безопасности, но настаивает на необходимости нахождения долгосрочного решения в рамках концепции двух государств, согласно резолюциям ООН.

Пресс-секретарь ООН также выразил обеспокоенность по поводу негативной риторики Израиля в отношении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил кабинету безопасности свою стратегию по управлению сектором Газа после войны.

В плане говорится о необходимости продолжения войны в секторе Газа «до достижения поставленных целей, включая уничтожение военного потенциала и инфраструктуры ХАМАС и «Исламского джихада», а также возвращение похищенных и предотвращение угрозы со стороны Газы на длительный срок».