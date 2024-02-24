Об этом пишет The Washington Post ссылаясь на журналистов, которые смогли подслушать закрытую встречу высокопоставленных дипломатов. Прослушать разговор стало возможным потому, что аудиогарнитура дипломатов продолжала работать после окончания публичных мероприятий.

По словам журналистов, некоторые из ближайших союзников Соединенных Штатов выразили разочарование масштабами смертей, происходящих в эксклаве. При этом дипломаты отчетливо дали понять, что дальнейших потерь можно было бы избежать, присоединись США к призывам о прекращении огня.

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра начал двухдневную встречу G20 с осуждения «неприемлемого паралича» Совета Безопасности ООН, где США во вторник наложили вето на третью резолюцию, призывающую к прекращению огня.

Вместе с тем, по словам Виейры, «многие страны выразили свое несогласие с планами Израиля в Рафахе и обратились к властям с просьбой пересмотреть их».

Помимо этого, Виейра подчеркнул, что министры почти единогласно поддержали решение конфликта между Израилем и палестинцами на основе сосуществования двух государств как единственно возможное.

Издание подчеркивает, что маргинальная позиция Вашингтона в отношении Израиля позволяет таким игрокам, как Китай, закрепиться на Ближнем Востоке. Кроме того, ситуация с непониманием позиции США по Газе также становится внутренней проблемой для президента США Джо Байдена, которому в этом году предстоит трудная задача переизбрания.