ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Турция обязана быть сильной
В своем выступлении в Сакарье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул необходимость сильной оборонной промышленности и армии для безопасности страны, а также раскритиковал международное сообщество за бездействие в конфликтах
Президент Эрдоган: Турция обязана быть сильной
Президент Эрдоган в Сакарье / Others
24 февраля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге в Сакарье, заявил о непреклонности страны в борьбе против терроризма. «Если мы хотим жить в мире и безопасности на этих землях, очевидно - нам необходимы сильная оборонная промышленность и армия», — подчеркнул Эрдоган.

Президент напомнил о долгой борьбе страны с терроризмом, напомнив, что террористические группировки унесли жизни десятков тысяч граждан. «Мы не сдали наш райский край, пропитанный кровью мучеников, захватчикам и террористам», — сказал турецкий лидер, добавив, что террористические организации были изгнаны из страны благодаря решительным действиям.

Президент Эрдоган также обратил внимание на молчание международного сообщество перед лицом геноцидов и массовых убийств в различных уголках мира, включая Боснию, Ирак, Карабах, Сирию и Газу. Он особо отметил бездействие в связи с «израильскими зверствами» в Газе и указал на отсутствие эффективных действий со стороны западных держав и Совета Безопасности ООН.

«С 7 октября в Газе в результате израильских действий погибло 30 тыс. палестинцев, большинство из которых – дети, женщины и мирные жители. Более 70 тыс. человек получили ранения. Ни западные страны, ни Совет Безопасности ООН не предприняли никаких действенных мер, чтобы остановить эти зверства. На протяжении 140 дней они бездействуют, наблюдая за преступлениями против человечности, совершаемыми Израилем. Совет Безопасности ООН даже не призывает Израиль к немедленному прекращению огня. Западные страны, критикующие Израиль на словах, продолжают снабжать его вооруженные силы всем необходимым оружием», — заявил на митинге глава государства.

Президент также подчеркнул, что внешняя политика и оборонные проекты Турции, включая разработку собственных вооружений и военной техники, являются вопросом выживания. «Мы должны быть готовы к войне, если хотим мира и спокойствия», — заключил Эрдоган, указывая на важность самостоятельной оборонной мощи в современном мире.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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